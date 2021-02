Coronavirus | Donne della birra | ' ristori adeguati e promozione filiera'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. (Labitalia) - Il compartoristorazione sta soffrendo e con esso tutta la. L'associazione Le, in rappresentanza di una trentina di birrifici artigianali in tutta Italia e di circa 50 professioniste del settorerio impegnate nella ristorazione, nella comunicazione e nella distribuzione, vuole portare l'attenzione delle istituzioni sulle difficoltà in cui versa tutto il comparto. "In particolare, le nostre socie - si legge in una nota - lamentano: l'assoluta scarsità dei sostegni economici previsti per i birrifici, quantificabili in poche migliaia di euro e quindi non in grado di compensare perdite, che hanno raggiunto anche l'80% del fatturato dell'anno precedente; l'assoluta mancanza di sostegni economici per attività di ristorazione ...