Coronavirus, dalle Samoa americane a Sant’Elena: ecco i 14 Paesi dove il Covid-19 non è mai arrivato (Di lunedì 8 febbraio 2021) Quattordici Paesi al mondo non hanno mai registrato un caso di Coronavirus. Lo rivela un rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità stilato a distanza di un anno dall’inizio della pandemia che ha contagiato 106 milioni di persone uccidendone 2,3 milioni. Dodici tra questi Paesi “Covid free” sono isole a migliaia di chilometri dalla costa, che dal primo momento hanno attuato politiche sugli ingressi rigidissime, chiudendosi al mondo esterno. Sugli altri due, Corea del Nord e Turkmenistan, regimi noti per la loro mancanza di trasparenza, la comunità scientifica è scettica. Gli esperti dubitano dell’accuratezza dei loro dati sanitari e della volontà di renderli pubblici. Le isole Cook, un arcipelago nell’Oceano Pacifico distante 3000 chilometri dalla Nuova Zelanda, sono riuscite a salvarsi dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Quattordicial mondo non hanno mai registrato un caso di. Lo rivela un rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità stilato a distanza di un anno dall’inizio della pandemia che ha contagiato 106 milioni di persone uccidendone 2,3 milioni. Dodici tra questifree” sono isole a migliaia di chilometri dalla costa, che dal primo momento hanno attuato politiche sugli ingressi rigidissime, chiudendosi al mondo esterno. Sugli altri due, Corea del Nord e Turkmenistan, regimi noti per la loro mancanza di trasparenza, la comunità scientifica è scettica. Gli esperti dubitano dell’accuratezza dei loro dati sanitari e della volontà di renderli pubblici. Le isole Cook, un arcipelago nell’Oceano Pacifico distante 3000 chilometri dalla Nuova Zelanda, sono riuscite a salvarsi dal ...

