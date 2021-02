Coronavirus, da oggi 17 Regioni in zona gialla ma con mini-lockdown locali. Spostamenti, negozi, ristoranti: cosa si può fare (e cosa no) (Di lunedì 8 febbraio 2021) A partire da oggi, lunedì 8 febbraio, quasi tutta Italia si trova in zona gialla. Fanno eccezione solo Puglia, Sicilia e Umbria, rimaste in zona arancione, e la provincia di Bolzano, che ha deciso di tornare in lockdown. Poi ci sono alcune aree del Paese, dalla provincia di Perugia a 27 comuni del Molise, dove sono scattate le mini zone rosse per contrastare la diffusione delle varianti del Covid. Alcune restrizioni di base restano valide in tutto il Paese, in attesa del nuovo dpcm previsto per lunedì 15: è ancora vietato spostarsi tra Regioni, salvo motivi di necessità, salute o lavoro, ed è sempre in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Cambiano invece le regole per tutti i territori che possono beneficiare di un allentamento delle misure. Ecco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) A partire da, lunedì 8 febbraio, quasi tutta Italia si trova in. Fanno eccezione solo Puglia, Sicilia e Umbria, rimaste inarancione, e la provincia di Bolzano, che ha deciso di tornare in. Poi ci sono alcune aree del Paese, dalla provincia di Perugia a 27 comuni del Molise, dove sono scattate lezone rosse per contrastare la diffusione delle varianti del Covid. Alcune restrizioni di base restano valide in tutto il Paese, in attesa del nuovo dpcm previsto per lunedì 15: è ancora vietato spostarsi tra, salvo motivi di necessità, salute o lavoro, ed è sempre in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Cambiano invece le regole per tutti i territori che possono beneficiare di un allentamento delle misure. Ecco ...

