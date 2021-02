Coronavirus, cambia la mappa dell’Italia: i nuovi colori delle Regioni da lunedì 8 febbraio (Di lunedì 8 febbraio 2021) Coronavirus in Italia, il colore delle Regioni da lunedì 8 febbraio. Nessun territorio in zona Bianca. Scattano le zone Rosse locali. lunedì 8 febbraio entra in vigore la nuova ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza e cambia il colore delle Regioni. La nuova situazione in Italia In base alla nuova ordinanza, ben diciassette Regioni italiane sono in zona Gialla. In zona Arancione troviamo 4 Regioni mentre in zona Rossa non troviamo nessuna Regione. Nessuna Regione neanche in Zona Bianca, la zona senza restrizioni (o quasi) che rappresenta l’anticamera per il ritorno alla normalità. Il colore delle Regioni dall’8 ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 8 febbraio 2021)in Italia, il coloreda. Nessun territorio in zona Bianca. Scattano le zone Rosse locali.entra in vigore la nuova ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza eil colore. La nuova situazione in Italia In base alla nuova ordinanza, ben diciassetteitaliane sono in zona Gialla. In zona Arancione troviamo 4mentre in zona Rossa non troviamo nessuna Regione. Nessuna Regione neanche in Zona Bianca, la zona senza restrizioni (o quasi) che rappresenta l’anticamera per il ritorno alla normalità. Il coloredall’8 ...

