Coronavirus | calano vittime e nuovi casi Effetto vaccino | meno medici contagiati

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Sono 7.970 idiregistrati in Italia e 307 le. Leufficiali salgono a 91.580, mentre itotali sono ora 2.644.707. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Ieri ierano stati 11.641 e i morti 270. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2.143, in aumento di 36 unità rispetto a ieri, nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 139. I ricoverati con sintomi sono in totale 19.527 mentre sempre nelle terapie intensive i malati hanno raggiunto il numero di 2.143 unità.I tamponi effettuati, invece, sono stati 144.270. Anche il tasso di positività fa registrare, anche se in modo lieve, un passo indietro passando da 5,6% di ieri al 5,5% di ...

Le persone risultate positive alsono 34.333 (+142 rispetto a ieri), quelle negative ... Sardegnai nuovi contagi in Sardegna, 56 nelle ultime 24 ore, ma a fronte di soli 1.850 ...i casi a Brescia, complice la netta riduzione dei tamponi, ma in Lombardia non migliora ancora. I positivi di oggi in Lombardia sono 895 a fronte di 13.920 test fatti (erano 27.624 ieri). La ...Sono ancora in calo gli attualmente positivi al coronavirus in Italia: secondo i dati del ministero della Salute, sono 7.420 meno di ieri. In totale ora sono 419.604. Metti mi piace su Facebook per ...Nelle ultime 24 ore, sono 7.970 i nuovi casi registrati in Italia e 307 le vittime. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2.143, in aumento di 36 unità rispetto a ieri ...