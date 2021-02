Coronavirus, a Palermo vietato stazionare in centro e sul litorale: Orlando proroga l’ordinanza (Di martedì 9 febbraio 2021) A Palermo vietato stazionare in centro e sul litorale fino al 5 marzo.Lo scorso sabato l'annuncio e oggi l'ordinanza: il sindaco Leoluca Orlando ha vietato lo stazionamento - dalle 5.00 del mattino alle 22.00 - in tutto il litorale palermitano da Sferracavallo ad Acqua dei Corsari "incluso spiagge, coste e aree verdi aperte al pubblico". Il divieto varrà nelle giornate di sabato e domenica per tutto il mese di febbraio fino al 5 marzo 2021."Esorto ancora una volta alla massima attenzione tutti i palermitani - ha dichiarato Orlando - per non compromettere la possibile diminuzione dei contagi e le attività economiche. Ancora una volta anche per rispetto al difficile meritorio impegno delle forze dell'ordine il Sindaco invita tutti ... Leggi su mediagol (Di martedì 9 febbraio 2021) Aine sulfino al 5 marzo.Lo scorso sabato l'annuncio e oggi l'ordinanza: il sindaco Leolucahalo stazionamento - dalle 5.00 del mattino alle 22.00 - in tutto ilpalermitano da Sferracavallo ad Acqua dei Corsari "incluso spiagge, coste e aree verdi aperte al pubblico". Il divieto varrà nelle giornate di sabato e domenica per tutto il mese di febbraio fino al 5 marzo 2021."Esorto ancora una volta alla massima attenzione tutti i palermitani - ha dichiarato- per non compromettere la possibile diminuzione dei contagi e le attività economiche. Ancora una volta anche per rispetto al difficile meritorio impegno delle forze dell'ordine il Sindaco invita tutti ...

