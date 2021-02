Coronavirus | 7 970 casi e 307 decessi in 24 ore

Leggi su ildenaro

ROMA (ITALPRESS) – Sono 7.970 i nuovidiin Italia (ieri 11.641) a fronte di 144.270 tamponi effettuati, determinando un tasso di positività del 5,52%. E' quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Isono stati 307 nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 270 registrati ieri.I guariti sono 15.082 e gli attuali positivi scendono a 419.604 (7.420 in meno rispetto a ieri). I ricoverati nei reparti ordinari sono 19.527, 261 in più rispetto a ieri. Le terapie intensive sono a 2.143 ricoverati (+36unità) con 139 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare sono 397.934 persone. La regione con il maggior numero diè la Campania (1.189), seguita da Emilia-Romagna (1.273) e Lombardia (895).