Corona virus dopo il ricovero del 71enne di Martina Franca, dopo oltre un mese dalla morte i familiari hanno il referto Stamattina la consegna della cartella clinica ai congiunti di Romeo Del Sole, deceduto il 4 gennaio al "Moscati" di Taranto (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nella cartella clinica figura il riferimento al Corona virus. Cartella clinica che i familiari di Romeo Del Sole, 71enne carabiniere in pensione di Martina Franca, hanno ottenuto stamattina. L'uomo è morto nell'ospedale "Moscati" di Taranto la notte del 4 gennaio, due giorni prima i congiunti erano stati messi al corrente del contagio. Ma il 19 dicembre, al momento del ricovero nel nosocomio tarantino in ematologia, il test Corona virus era negativo. A fine dicembre il trasferimento di reparto, da ematologia a malattie infettive.

