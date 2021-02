Coppa Italia, Pirlo “Finale obiettivo da centrare a ogni costo” (Di lunedì 8 febbraio 2021) TORINO (ITALPRESS) – “La Juventus dovrà giocare da Juve un secondo round di una grande sfida che ci darà la possibilità di andare in Finale, un obiettivo da centrare a ogni costo. Quindi sarà una partita dura e difficile, una battaglia, però siamo pronti per affrontarla al meglio”. Così il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, alla vigilia della semiFinale di ritorno della Coppa Italia contro l'Inter. “Bisogna partire con l'atteggiamento di essere alla pari, si parte da zero a zero perchè non possiamo rimanere alla vittoria dell'andata – spiega il tecnico bianconero a Juve Tv – Si è azzerato tutto, è come se fosse una Finale, quindi dovremo essere una squadra aggressiva, che sa quel che vuole. Dovremo essere ben ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) TORINO (ITALPRESS) – “La Juventus dovrà giocare da Juve un secondo round di una grande sfida che ci darà la possibilità di andare in, unda. Quindi sarà una partita dura e difficile, una battaglia, però siamo pronti per affrontarla al meglio”. Così il tecnico della Juventus, Andrea, alla vigilia della semidi ritorno dellacontro l'Inter. “Bisogna partire con l'atteggiamento di essere alla pari, si parte da zero a zero perchè non possiamo rimanere alla vittoria dell'andata – spiega il tecnico bianconero a Juve Tv – Si è azzerato tutto, è come se fosse una, quindi dovremo essere una squadra aggressiva, che sa quel che vuole. Dovremo essere ben ...

acffiorentina : #AccaddeOggi nel 2001 ?? I Viola superano 2-0 il Milan nel ritorno della semifinale di Coppa Italia e approdano in f… - Inter : ?? | ARBITRO Sarà Mariani l'arbitro di #JuventusInter in Coppa Italia ?? - Gazzetta_it : #Buffon, la Procura non procede per la presunta #bestemmia al gol di #Lautaro #Juventus - IlModeratoreWeb : Coppa Italia, Pirlo “Finale obiettivo da centrare a ogni costo” - - CapitanBergomi : RT @MilanNewsit: Condò: 'L’eliminazione in Coppa Italia è stata una benedizione per le ambizioni del Milan' -