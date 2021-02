Coppa Italia, Mariani per Juve-Inter. La Penna per Atalanta-Napoli (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’Aia ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per le Semifinali di ritorno della Coppa Italia 2020/2021. JuveNTUS – Inter Martedì 09/02 h.20.45 Mariani BINDONI – PAGANESSI IV: CHIFFI VAR: VALERI AVAR: GIALLATINI Atalanta – Napoli Mercoledì 10/02 h. 20.45 LA Penna LONGO – BACCINI IV: PASQUA VAR: IRRATI AVAR: CECCONI L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’Aia ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per le Semifinali di ritorno della2020/2021.NTUS –Martedì 09/02 h.20.45BINDONI – PAGANESSI IV: CHIFFI VAR: VALERI AVAR: GIALLATINIMercoledì 10/02 h. 20.45 LALONGO – BACCINI IV: PASQUA VAR: IRRATI AVAR: CECCONI L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

