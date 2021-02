Coppa Italia, Juventus-Inter: probabili formazioni, diretta tv e le ultime (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il secondo atto della prima semifinale di Coppa Italia è pronto per compiersi. Sarà il “Derby d’Italia” l’assoluto protagonista del martedì sera del calcio Italiano. In palio, ovviamente, la finalissima della competizione. Dopo la partita di andata giocata al Giuseppe Meazza, Juventus ed Inter si ritrovano di fronte a distanza di una settimana. I primi novanta minuti hanno sorriso ai bianconeri di Andrea Pirlo: grazie alla doppietta di Cristiano Rolando, la Vecchia Signora ha ribaltato il momentaneo vantaggio degli uomini di Antonio Conte portandosi avanti nel punteggio parziale. Serviranno altri novanti minuti, questa volta all’Allianz Stadium, per decretare la prima finalista del torneo. Ecco le probabili formazioni, le ultime dal ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il secondo atto della prima semifinale diè pronto per compiersi. Sarà il “Derby d’” l’assoluto protagonista del martedì sera del calciono. In palio, ovviamente, la finalissima della competizione. Dopo la partita di andata giocata al Giuseppe Meazza,edsi ritrovano di fronte a distanza di una settimana. I primi novanta minuti hanno sorriso ai bianconeri di Andrea Pirlo: grazie alla doppietta di Cristiano Rolando, la Vecchia Signora ha ribaltato il momentaneo vantaggio degli uomini di Antonio Conte portandosi avanti nel punteggio parziale. Serviranno altri novanti minuti, questa volta all’Allianz Stadium, per decretare la prima finalista del torneo. Ecco le, ledal ...

