Coppa Italia, Gosens teme gli azzurri: "Non siamo favoriti" (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Mercoledì sera gli azzurri scenderanno in campo contro l'Atalanta per giocarsi l'accesso alla Finale della Coppa Italia. Si partirà dallo 0-0 dell'andata. A Gattuso basta un pareggio con gol per superare gli orobici. D'altro canto la prova di Insigne e compagni della scorsa settimana è stata una delle peggiori della stagione. Il Napoli non si è mai reso veramente pericoloso ed ha giocato con un modulo ultra difensivo. Nonostante questo però i giocatori della squadra bergamasca non si fidano. Gattuso lo scorso anno ha già portato a casa il trofeo e non vuole rinunciare a fare il bis. Queste le parole di Robin Gosens dell'Atalanta a Sky Sport: "Non sarà semplice. Lo 0-0 è sempre un risultato pericoloso, noi abbiamo dominato la partita all'andata ma ripetersi non è mai facile.

