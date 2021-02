Coppa Italia | domani c’è Juventus-Inter | le probabili formazioni

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Ledi, semifinale di ritorno dellaTerzo incontro stagionale perchesi affronteranno nella semifinale di ritorno delladopo il match di andata disputato settimana scorsa: ecco le. Qui: due dubbi per Pirlo Mantenere il vantaggio acquisito nel match di andata per andare in finale. È questo l’obiettivo delladi Pirlo che conferma Buffon come portiere di. In difesa Cuadrado e Alex Sandro, favorito su Danilo, sugli esterni e la possibile coppia de Ligt-Chiellini in mezzo. A ...

Ben 15 giocatori tra Juve ed Inter rischiano di saltare la finale di Coppa Italia: ben 10 sono bianconeri, 5 i nerazzurri... Le ultime Paulo Dybala Ore 8.50 – Juve, infortunio Dybala – Pirlo potrebbe convocarlo già per la partita di domani contro l'Inter, valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia.