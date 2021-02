Coppa Italia, designati gli arbitri per il ritorno delle semifinali: La Penna per Atalanta-Napoli, Juventus-Inter… (Di lunedì 8 febbraio 2021) L'edizione 2020/21 della Coppa Italia si avvia verso la sua conclusione.Domani sera alle 20:45 andrà in scena all'"Allianz Stadium" la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Inter, dopo la gara di andata di "San Siro" terminata con il risultato di 2-1 in favore dei bianconeri. La vincente del doppio confronto affronterà in finale la vincente tra Napoli e Atalanta, che andrà in scena invece mercoledì alle 20:45.L'Aia ha reso note le designazioni arbitrali per le semifinali di ritorno di Coppa Italia, relativi non solo ai direttori di gara, ma anche agli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le sfide Juventus-Inter e ... Leggi su mediagol (Di lunedì 8 febbraio 2021) L'edizione 2020/21 dellasi avvia verso la sua conclusione.Domani sera alle 20:45 andrà in scena all'"Allianz Stadium" la semifinale diditrae Inter, dopo la gara di andata di "San Siro" terminata con il risultato di 2-1 in favore dei bianconeri. La vincente del doppio confronto affronterà in finale la vincente tra, che andrà in scena invece mercoledì alle 20:45.L'Aia ha reso note le designazioni arbitrali per ledidi, relativi non solo ai direttori di gara, ma anche agli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le sfide-Inter e ...

