Coppa Europa, Filippo Della Vite sfiora la top ten nello slalom gigante di Berchtesgaden (Di lunedì 8 febbraio 2021) La pressione per la convocazione mondiale non ha pesato sulle spalle di Filippo Della Vite. Il 19enne di Ponteranica si è messo in luce durante il secondo gigante di Berchtesgaden confermandosi ai vertici Della Coppa Europa. Nonostante la prestazione sottotono del giorno precedente, il portacolori delle Fiamme Oro Moena non si è fatto scoraggiare sfruttando tutto il proprio talento e rimanendo agganciato ai migliori sin dalla prima manche. Distante soltanto un secondo dalla vetta, il poliziotto orobico è apparso solido anche nel corso Della discesa decisiva recuperando due posizioni e terminando in undicesima posizione alle spalle del connazionale Alex Zingerle. A trionfare sulle nevi tedesche è stato Stefan Brennsteiner che ha ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 8 febbraio 2021) La pressione per la convocazione mondiale non ha pesato sulle spalle di. Il 19enne di Ponteranica si è messo in luce durante il secondodiconfermandosi ai vertici. Nonostante la prestazione sottotono del giorno precedente, il portacolori delle Fiamme Oro Moena non si è fatto scoraggiare sfruttando tutto il proprio talento e rimanendo agganciato ai migliori sin dalla prima manche. Distante soltanto un secondo dalla vetta, il poliziotto orobico è apparso solido anche nel corsodiscesa decisiva recuperando due posizioni e terminando in undicesima posizione alle spalle del connazionale Alex Zingerle. A trionfare sulle nevi tedesche è stato Stefan Brennsteiner che ha ...

