Copagri “Supportare la filiera del luppolo per la birra 100% italiana” (Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il forte sviluppo della filiera brassicola verificatosi nell’ultimo decennio ha messo in evidenza la necessità di riuscire ad avere maggiori quantità di luppolo di origine nazionale, così da dare agli agricoltori la possibilità di fregiarsi di un prodotto 100% italiano; ad oggi, infatti, tutte le birrerie agricole utilizzano per lo più malto italiano, ottenuto dalla coltivazione di orzo nazionale, e il luppolo è rimasto l’unico ‘ingredientè che i produttori fanno fatica a reperire nel nostro Paese”. Lo ha ricordato la Copagri intervenendo all’odierna riunione del Tavolo di filiera del luppolo, svoltasi in videoconferenza al Mipaaf alla presenza del sottosegretario alle Politiche Agricole Giuseppe L’Abbate.“A fronte della notevole e costante ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il forte sviluppo dellabrassicola verificatosi nell’ultimo decennio ha messo in evidenza la necessità di riuscire ad avere maggiori quantità didi origine nazionale, così da dare agli agricoltori la possibilità di fregiarsi di un prodottoitaliano; ad oggi, infatti, tutte le birrerie agricole utilizzano per lo più malto italiano, ottenuto dalla coltivazione di orzo nazionale, e ilè rimasto l’unico ‘ingredientè che i produttori fanno fatica a reperire nel nostro Paese”. Lo ha ricordato laintervenendo all’odierna riunione del Tavolo didel, svoltasi in videoconferenza al Mipaaf alla presenza del sottosegretario alle Politiche Agricole Giuseppe L’Abbate.“A fronte della notevole e costante ...

Italpress : Copagri “Supportare la filiera del luppolo per la birra 100% italiana” - CorriereCitta : Copagri “Supportare la filiera del luppolo per la birra 100% italiana” - Agenparl : Adnkronos, “Birra: #Copagri, supportare #Filiera #Luppolo per più prodotto 100% italiano” (08/02/21) -… - Agenparl : Ansa, “#Copagri: #Luppolo, supportare #Filiera per rispondere a mercato” (08/02/21) - - CopagriLazio : RT @Copagri: #Luppolo: supportare filiera per rispondere a crescente richiesta mercato e avere #birra agricola 100% italiana. Intervento de… -