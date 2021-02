Contrada Serretelle | Pasquariello | “Ci stiamo muovendo per strade e luce”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Le gravi criticità disono al centro della nostra attenzione, ma alcuni degli interventi auspicati dai residenti non sono di nostra competenza”. L’assessore ai lavori pubblici, Mario, risponde così al reportage di Anteprima24 sulle condizioni in cui versa l’area.ha comunque annunciato importanti novità su una delle tante istanze presentate dai cittadini, ovvero l’assenza di illuminazione pubblica: “Siamo consapevoli che nelle ore serali per i residenti la strada è impraticabile, per questo abbiamo richiesto un preventivo di spesa in modo da verificare la possibilità di finanziare un intervento e migliorare la situazione attuale”. Un’apertura, seppur non netta, alla risoluzione del problema. Dal Comune infatti assicurano “massima ...