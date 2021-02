Conte non entrerà nel nuovo esecutivo Draghi. Ma assicura i 5S che continuerà a offrire il suo contributo. “Dobbiamo rimanere al tavolo per dare una prospettiva al Paese” (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Il Presidente incaricato è persona di spessore: io l’ho incontrato in diversi vertici e l’ho apprezzato. E’ stato lui che ha posto le basi per supere le politiche di austerità: è un interlocutore da prendere in seria considerazione. Certo, alcuni di voi potevano pensare che l’incarico potesse andare ad un altro: ma ora Dobbiamo fare i conti con la realtà di questa fase storica”. E’ quanto ha detto ieri il premier uscente, Giuseppe Conte, parlando in assemblea congiunta M5s. Conte ha detto ai deputati e senatori grillini che non entrerà a far parte dell’esecutivo che Mario Draghi si appresta a formare. “Voltare le spalle a Draghi – ha aggiunto – vorrebbe dire voltare le spalle al Paese. Temo la Lega, come sa anche Crimi, ma noi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Il Presidente incaricato è persona di spessore: io l’ho incontrato in diversi vertici e l’ho apprezzato. E’ stato lui che ha posto le basi per supere le politiche di austerità: è un interlocutore da prendere in seria considerazione. Certo, alcuni di voi potevano pensare che l’incarico potesse anad un altro: ma orafare i conti con la realtà di questa fase storica”. E’ quanto ha detto ieri il premier uscente, Giuseppe, parlando in assemblea congiunta M5s.ha detto ai deputati e senatori grillini che nona far parte dell’che Mariosi appresta a formare. “Voltare le spalle a– ha aggiunto – vorrebbe dire voltare le spalle al. Temo la Lega, come sa anche Crimi, ma noi ...

borghi_claudio : @sbonaccini Per un No euro passare da un INCOMPETENTE a Draghi è un passo in avanti. Ma lo è per chiunque. Il vostr… - lucianonobili : Oggi è chiaro che quando abbiamo preso atto della fine dell’esperienza del governo Conte, lo abbiamo fatto per il b… - AnnalisaChirico : I colleghi che fino a ieri reggevano il moccolo all’incompetente-in-capo Conte adesso si accorgono che Matteo Salvi… - DianaLanciotti : Ci toccherà pregarlo in ginocchio ?? In ogni caso ricordiamoci quante volte ha detto 'Non faremo' per smentirsi di l… - linasimonetti49 : RT @lauracesaretti1: “Un giorno aveva incontrato per strada un tizio che lo aveva presentato a un tale che gli aveva detto senti, perché no… -