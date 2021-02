Conte afferma che non entrerà nel nuovo governo, ma nessuno gliel’ha chiesto (Di lunedì 8 febbraio 2021) Conte non si rassegna a uscire di scena e nell'assemblea grillina si esibisce in dichiarazioni che rivelano la sua ansia di restare in gioco Leggi su firenzepost (Di lunedì 8 febbraio 2021)non si rassegna a uscire di scena e nell'assemblea grillina si esibisce in dichiarazioni che rivelano la sua ansia di restare in gioco

Conte apre intanto al premier incaricato definendolo un interlocutore serio, ma afferma di non voler entrare nella squadra di governo. Fdi assicura i suoi voti ai provvedimenti che riterrà giusti. ...

I partiti, anche quelli che avevano giurato fedeltà a Conte e anche Conte, si sono praticamente ... Reazionaria, perché chi lo afferma ritiene che a fondamento dell'unicità delle soluzioni vi sia un ...

Al via il secondo giro di consultazioni di Mario Draghi, con l'obiettivo di far quadrare una nuova maggioranza allargata per formare un governo che possa giurare entro venerdì. Conte apre intanto al p ...

Conte non si rassegna a uscire di scena e nell’assemblea grillina si esibisce in dichiarazioni che rivelano la sua ansia di restare in gioco ...

