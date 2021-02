Consultazioni | il secondo giro di colloqui tra Draghi e le forze politiche | la diretta tv

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Al via, dalle 15, ildidel presidente del Consiglio incaricato Mariocoi rappresentanti dei gruppi parlamentari. Si parte col gruppo Misto della Camera che fa riferimento alle minoranze linguistiche. Alle 15.30 il Maie, alle 16 +Europa e Azione, alle 16.30 Noi con l’Italia-Usei-Cambiamo!-Alleanza di Centro, alle 17 Centro democratico e alle 17.30 il gruppo per le Autonomie. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : Finora con i partiti si è sbottonato ben poco. Mario Draghi ha soprattutto ascoltato e preso appunti. Per questo, a… - Montecitorio : Lunedì 8 e martedì 9 febbraio secondo giro di #Consultazioni del Presidente del Consiglio incaricato Mario #Draghi… - MediasetTgcom24 : Governo, al via il secondo giro delle consultazioni di Draghi #governodraghi - JacopoVergari : RT @Zeta_Luiss: Inizia il secondo giro di consultazioni del Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. Noi ci siamo! #consultazioni… - SkyTG24 : RT @lapinna1: Inizia il secondo giro di consultazioni e noi ci siamo! @SkyTG24 vi aspetto con @a_padellaro @PSenaldi R. Barenghi Brambilla… -

Ultime Notizie dalla rete : Consultazioni secondo

Matteo Salvini si prepara a incontrare Mario Draghi , domani alle, per parlare di salute e lavoro. Ecco perché questa mattina il leader leghista si è confrontato, tra gli altri, con Attilio Fontana, Letizia Moratti e Guido Bertolaso . Entro giugno la ...Nel pomeriggio il capo di via Bellerio è atteso a Roma, dove lavorerà alle proposte che il Carroccio ha intenzione di sottoporre al premier incaricato durante ilgiro di. Ed è ...Il premier incaricato Mario Draghi fa ripartire le consultazioni . Dopo il primo giro che si è concluso sabato 6 febbraio con gli incontri ...Le scelte del Governo Conte non erano adeguate a un comparto che muove circa un terzo dell’intero Pil nazionale. Ora si attendono soluzioni mirate ed efficaci ...