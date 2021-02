Consultazioni | Gruppo Misto | ' Draghi ci ha detto che vuole evitare i ristori a fondo perduto'

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Al via il secondo giro didi Mario, con l'obiettivo di far quadrare una nuova maggioranza allargata per formare un governo che possa giurare entro venerdì . Dopo l'incontro con ...

... col rischio di restare senzapolitico all'Eurocamera. Intanto domani in plenaria c'è un ... nelle stesse ore in cui Salvini si recherà da Mario Draghi per il secondo giro diper la ...Al via il secondo giro didi Mario Draghi , con l'obiettivo di far quadrare una nuova maggioranza allargata per ... Dopo l'incontro con il premier incaricato, il presidente delMisto ...ROMA, 08 FEB - "Il presidente Draghi ci ha detto che bisogna investire e con i ristori evitare contributi a fondo perduto, ma finanziare le imprese per riprendere". Lo afferma Manfred Schullian, presi ...Il calendario del nuovo Governo Il calendario delle consultazioni di questa settimana parte nel pomeriggio di lunedì 8 febbraio con i partiti minori: gruppo Misto della Camera e Minoranze Linguistiche ...