Consultazioni Draghi, quando si chiude? Le tappe dei prossimi giorni (Di lunedì 8 febbraio 2021) Entro mercoledì Mario Draghi potrebbe sciogliere la riserva. Da oggi, lunedì 8 febbraio 2021, dovranno trascorrere 36 ore per il secondo giro di Consultazioni. Dopo un primo giro, l'economista ripartirà con nuovi incontri, che dovranno essere svolti a ritmi più veloci. Attraverso i nuovi incontri con i leader dei diversi partiti e non solo, spiegherà qual è il suo piano in vista della formazione del nuovo governo. Questa seconda tornata seguirà ovviamente delle tappe ben precise. Gli orari degli incontri con i vari partiti sono stati già stabiliti. Alla fine degli incontri, fatte le dovute valutazioni, si arriverà a capire quale sarà la decisione di Draghi, scelto da Mattarella per il ruolo di presidente del consiglio, come successore di Giuseppe Conte.

