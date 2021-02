Consultazioni, Draghi pensa al programma. In cima all’agenda vaccini, scuola, lavoro, fisco e ambiente (Di lunedì 8 febbraio 2021) Draghi fissa i punti principali della futura agenda di governo. Al secondo giro di Consultazioni, avvenute questo pomeriggio con i partiti minori, il premier incaricato Mario Draghi, è chiaro: priorità a vaccini, scuola, lavoro, fisco e ambiente. Un piano di riforme per far ripartire l’Italia in chiave europeista. Con i partiti, infatti, avrebbe anche toccato la questione di un bilancio comune dell’Ue. Nel concreto Draghi starebbe pensando ad una fiscalità comune in tutta Europa con eurobond permanenti. Questo nuovo orizzonte porterebbe i bilanci ad avere risorse necessarie per la mutualizzazione del debito buono. Secondo l’onorevole Bruno Tabacci, presidente di Centro Democratico, questo comunque non porterebbe a ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 febbraio 2021)fissa i punti principali della futura agenda di governo. Al secondo giro di, avvenute questo pomeriggio con i partiti minori, il premier incaricato Mario, è chiaro: priorità a. Un piano di riforme per far ripartire l’Italia in chiave europeista. Con i partiti, infatti, avrebbe anche toccato la questione di un bilancio comune dell’Ue. Nel concretostarebbendo ad una fiscalità comune in tutta Europa con eurobond permanenti. Questo nuovo orizzonte porterebbe i bilanci ad avere risorse necessarie per la mutualizzazione del debito buono. Secondo l’onorevole Bruno Tabacci, presidente di Centro Democratico, questo comunque non porterebbe a ...

