Consultazioni, Draghi convoca i sindacati: l'incontro mercoledì alle 12:45 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Come annunciato, il premier incaricato Mario Draghi incontrerà nel corso delle Consultazioni anche le parti sociali. Draghi avrebbe convocato i vertici di Cgil, Cisl e Uil per mercoledì alle 12:45.

