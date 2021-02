Consulenti del lavoro: necessari interventi di sistema, priorità a lavoro (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Sono necessari degli interventi di sistema, utili non solo ad avere risultati-tampone immediati, ma anche ad essere fondamenta per il rilancio futuro del Paese. Per pianificare gli interventi necessari è quanto mai opportuno partire dalle criticità emerse nella gestione di questo lungo periodo di pandemia, intervenendo con riforme di sistema anche tramite i fondi che saranno assegnati al recovery plan”. A dirlo Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei Consulenti del lavoro. Tra le tante priorità che il governo Draghi dovrà immediatamente affrontare, il lavoro avrà certamente una corsia preferenziale, avvertono i professionisti, ricordando che “l’attuale ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Sonodeglidi, utili non solo ad avere risultati-tampone immediati, ma anche ad essere fondamenta per il rilancio futuro del Paese. Per pianificare gliè quanto mai opportuno partire dalle criticità emerse nella gestione di questo lungo periodo di pandemia, intervenendo con riforme dianche tramite i fondi che saranno assegnati al recovery plan”. A dirlo Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell’ordine deidel. Tra le tanteche il governo Draghi dovrà immediatamente affrontare, ilavrà certamente una corsia preferenziale, avvertono i professionisti, ricordando che “l’attuale ...

bizcommunityit : Emergenza lavoro: sei riforme da fare subito per rilanciare l’occupazione - ema2777 : @ardigiorgio Certo, se togli il “bravo ragazzo”, che fa da paravento ai maneggioni della ditta, come fanno quelli a… - Ariel2575 : RT @RitaVetgnano: @bertero_g @Stefano0323 @borghi_claudio Giulia : non è tanto il potere quanto l'intelligenza e la lealtà del PdC che manc… - BKTPGroup : #Dimensione del mercato di Architettura, Ingegneria consulenti e altri servizi annessi, attori di punta, crescita,… - paologlc : RT @ItinerariL: Webinar della Università IUL “Le #PoliticheAttive del #lavoro in Italia. A che punto siamo?”,lunedì 15 febbraio alle ore 17… -