Congedo straordinario Covid, come fare domanda: istruzioni Inps (Di lunedì 8 febbraio 2021) I lavoratori dipendenti con figli in dad che frequentano la seconda e terza media in zona rossa possono utilizzare la procedura telematica per le domande telematiche per il Congedo straordinario Covid. È quanto riporta l’Inps con il messaggio n.515 del 5 febbraio 2021, in cui fornisce le istruzioni per utilizzare la procedura di invio online delle domande di Congedo straordinario. Congedo straordinario Covid, a chi spetta Il Congedo straordinario Covid riguarda i genitori lavoratori dipendenti sia privati che pubblici: con figli fino a 14 anni frequentanti la seconda e terza classe delle scuole secondarie di primo grado, nelle zone rosse; genitori di figli in ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 febbraio 2021) I lavoratori dipendenti con figli in dad che frequentano la seconda e terza media in zona rossa possono utilizzare la procedura telematica per le domande telematiche per il. È quanto riporta l’con il messaggio n.515 del 5 febbraio 2021, in cui fornisce leper utilizzare la procedura di invio online delle domande di, a chi spetta Ilriguarda i genitori lavoratori dipendenti sia privati che pubblici: con figli fino a 14 anni frequentanti la seconda e terza classe delle scuole secondarie di primo grado, nelle zone rosse; genitori di figli in ...

caafcgil_ER : RT @INPS_it: #InpsComunica #Congedo straordinario #COVID19 per #DAD. La domanda può riguardare periodi di sospensione antecedenti alla data… - Patronato_Inca : Congedo Covid per didattica a distanza: al via le domande: L'Inps comunica il rilascio della procedura per la compi… - BasicLifeSupp : Inps, procedura congedo straordinario genitori lavoratori dipendenti - lentepubblica : #Congedostraordinario per #DAD, ok alla presentazione delle #domande - INPS_it : #InpsComunica #Congedo straordinario #COVID19 per #DAD. La domanda può riguardare periodi di sospensione antecedent… -