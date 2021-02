Confindustria Benevento | approvato il bilancio Il presidente designato Oreste Vigorito presenta la squadra

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Questo pomeriggio si è riunito il Consiglio generale diper procedere all’approvazione delconsuntivo 2020 e alla designazione della, che affiancherà il futuronella guida diper il prossimo mandato di presidenza (passaggio statutario necessario, prima dell’Assemblea generale dei soci convocata per il prossimo 18 febbraio). A guidare i lavori Filippo Liverini “che hato – si legge in una nota diffusa dall’associazione – le risultanze economiche di una associazione sana, il cuichiude per il quarto anno consecutivo con un utile di esercizio. Si tratta di un dato significativo che dimostra il ...

