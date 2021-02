Conference League, arriva la terza coppa europea: cos'è, il regolamento e quando inizia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Conference League, questa sconosciuta. C’erano una volta la coppa dei Campioni, la coppa delle Coppe e la coppa Uefa. Ma al calcio-business non bastavano più e allora, ecco la Champions League, l’Europa League e ora la neonata Conference League. Che si passi dal termine “coppa” a quello “League” non è un dettaglio. Questi nuovi tornei, infatti, sono stati studiati per far disputare ai club molte, a volte troppe partite, con il solo obiettivo di vendere più diritti televisivi e di acquisire più sponsor. Va da sé che l’emorragia di match porta ad un minor fascino, si gioca praticamente tutti i giorni, chi perde viene spesso ripescato in un’altra competizione, insomma, non si finisce mai. La grande ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 8 febbraio 2021), questa sconosciuta. C’erano una volta ladei Campioni, ladelle Coppe e laUefa. Ma al calcio-business non bastavano più e allora, ecco la Champions, l’Europae ora la neonata. Che si passi dal termine “” a quello “” non è un dettaglio. Questi nuovi tornei, infatti, sono stati studiati per far disputare ai club molte, a volte troppe partite, con il solo obiettivo di vendere più diritti televisivi e di acquisire più sponsor. Va da sé che l’emorragia di match porta ad un minor fascino, si gioca praticamente tutti i giorni, chi perde viene spesso ripescato in un’altra competizione, insomma, non si finisce mai. La grande ...

