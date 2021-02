Concorso straordinario, tra una settimana si riparte. Pittoni (Lega): “Rischioso farlo” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Conto alla rovescia per la ripartenza del Concorso straordinario. Le prove riprendono il 15 febbraio e proseguono fino al 19. Gli USR stanno pubblicando le sedi d’esame dei candidati. Nel frattempo si attende la risposta da parte del Ministero dell’istruzione sul protocollo di sicurezza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 8 febbraio 2021) Conto alla rovescia per lanza del. Le prove riprendono il 15 febbraio e proseguono fino al 19. Gli USR stanno pubblicando le sedi d’esame dei candidati. Nel frattempo si attende la risposta da parte del Ministero dell’istruzione sul protocollo di sicurezza. L'articolo .

