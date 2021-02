Commercio internazionale | Biden nella linea della continuità con Trump | tutela del made in Usa e “guerra” alla Cina Ma svolta sul Wto

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Si scrive, ma si legge. Almeno sul frontepolitica commerciale interna. Con un ordine esecutivo che mira a ridurre le forniture estere negli appalti federali, gli appelli a comprare americano e la nomina di Katherine Tai – critica– come nuova Rappresentante per il, il nuovo inquilinoCasa Bianca ha mostrato per il momento di non discostarsi dstrategia deta dal suo predecessore sullo scacchiere del. Ma allo stesso tempo, con l’endorsementpoltrona di direttore generale dell’Organizzazione mondiale del(Wto) dell’ex ministro delle FinanzeNigeria, Ngozi ...

AffInt : Le sfide che si trova a fronteggiare il commercio internazionale dopo la pandemia rientrano nell'agenda della presi… - RenatoSouvarine : RT @fattoquotidiano: Commercio internazionale, Biden nella linea della continuità con Trump: tutela del made in Usa e “guerra” alla Cina. M… - fattoquotidiano : Commercio internazionale, Biden nella linea della continuità con Trump: tutela del made in Usa e “guerra” alla Cina… - k_ablo : RT @AffInt: Le sfide che si trova a fronteggiare il commercio internazionale dopo la pandemia rientrano nell'agenda della presidenza italia… - GiacomoCentana2 : RT @LimesClubFi: Il sistema dei traffici marittimi internazionali coinvolge soggetti della logistica che ruotano attorno al perno delle #C… -

Ultime Notizie dalla rete : Commercio internazionale

Il Fatto Quotidiano

... un'associazionedi autotrasportatori, dopo un sondaggio tra i suoi membri. Secondo ...altri 40mila agenti doganali in più rispetto agli attuali 10mila per far filare liscio il. ...Le due regioni si impegnano a favorire ilbasato su regole in grado di offrire alle imprese europee un netto vantaggio in un mercato dall'enorme potenziale economico. La ...Si scrive Biden, ma si legge Trump. Almeno sul fronte della politica commerciale interna. Con un ordine esecutivo che mira a ridurre le forniture estere negli appalti federali, gli appelli a comprare ...Il personale assegnato all’ufficio delle Dogane di Modena è insufficiente per fare fronte all’aumento delle operazioni dovute sia alla Brexit, che coinvolge direttamente alcune aziende del territorio, ...