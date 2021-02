Coman ammette | «Ho pensato di lasciare il Bayern Monaco in estate»

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Kingsley, attaccante del, ha rilasciato un’intervista, parlando anche di Juve e di Champions League L’attaccante del, Kingsley, ha rilasciato un’intervista a Telefoot, parlando anche della sua ex squadra, la Juve. Le dichiarazioni.IL– «Mi sono posto questa domanda la scorsama la situazione attuale è completamente diversa. Mi sento molto bene, gioco molto e mi trovo bene con l’allenatore». CHAMPIONS – «Direi che squadre come il Liverpool, il Manchester City e la Juventus, sono pericolose rivali in Champions League». Leggi su Calcionews24.com

