Colori Regioni: nessuna rossa, solo qualche micro area (Di lunedì 8 febbraio 2021) Cambio colore delle Regioni da oggi, 8 febbraio, dopo i consueti 15 giorni e la rivalutazione dei dati dei contagi e della trasmissibilità del coronavirus da parte del Cts. Leggi su vanityfair (Di lunedì 8 febbraio 2021) Cambio colore delle Regioni da oggi, 8 febbraio, dopo i consueti 15 giorni e la rivalutazione dei dati dei contagi e della trasmissibilità del coronavirus da parte del Cts.

RaiNews : #Covid: cambia l'#Italia a colori, 17 regioni in giallo. Nuovo picco di ricoverati in #Umbria… - infoitsalute : Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: cambio colori per Regioni e Province, zone rosse a Bolzano e Peru… - fanpage : Come cambiano i colori delle Regioni oggi #8febbraio - VSalute4 : #coronavirus, da oggi l’Italia in #zonagialla e #zonaarancione Ma non manca qualche #zonarossa >>>… - pborghilivorno : #coronavirus Covid, l'Italia cambia colori: da lunedì 17 regioni in giallo e 4 in arancione. Ma ci sono province e… -