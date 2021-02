Codacons | assistenza Ecobonus per riqualificazione energetica | adeguamento antisismico e rimozione barriere architettoniche

Leggi su udine20

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Importanti novità anche in Friuli-Venezia Giulia in tema dial 110%. La Legge di Bilancio 2021 ha disposto infatti la proroga dell’incentivo fino al 30 giugno 2022, prevedendo inoltre detrazioni per i lavori di, die didelle. In base alle nuove disposizioni l’al 110% spetta per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021 anche per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, e alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a ...