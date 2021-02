CNH Industrial | bonus contrattuale per risultati 2020 a dipendenti CNH in Italia

(Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – CNHha comunicato oggi alle Organizzazioni Sindacali i valori delche sarà erogato nelle buste paga di febbraio a una parte deini del Gruppo, in relazione agli obiettivi di efficienza produttiva previsti dal Contratto collettivo specifico di lavoro (Ccsl) di CNHin. Come indicato dal Ccsl, ivariano a seconda delle performance realizzate da ogni singola unità produttiva così come misurate dal sistema WCM (World Class Manufacturing). Nel, quattro stabilimenti di CNHincoinvolti nel programma WCM (World Class Manufacturing) hanno raggiunto o superato il livello minimo di recupero dell’efficienza che dà diritto ...

