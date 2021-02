Cluster a Crocette | allarme rosso e scuola elementare chiusa fino a domani

Ultime Notizie dalla rete : Cluster Crocette

Corriere Adriatico

CASTELFIDARDO - L'Asur pone fine al braccio di ferro tra amministrazione comunale e genitori. Resterà chiusa fino a domani la scuola elementare didove si è sviluppato un focolaio Covid con lo spettro della variante inglese. Una decisione assunta dall'azienda sanitaria regionale alla luce dei contagi in allarmante crescita fra i banchi ...CASTELFIDARDO - L'Asur pone fine al braccio di ferro tra amministrazione comunale e genitori. Resterà chiusa fino a domani la scuola elementare didove si è sviluppato un focolaio Covid con lo spettro della variante inglese. Una decisione assunta dall'azienda sanitaria regionale alla luce dei contagi in allarmante crescita fra i banchi ...CASTELFIDARDO - L’Asur pone fine al braccio di ferro tra amministrazione comunale e genitori. Resterà chiusa fino a domani la scuola elementare di Crocette dove si ...In questo momento sono di nuovo tante le aziende locali in situazioni critiche dagli esiti poco prevedibili. La vendita di Ast, la chiusura di Treofan, la crisi delle acque di Sangemini e, da ultimo,.