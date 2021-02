ClubHouse | è follia | inviti per entrare venduti online a 30 euro Ma attenzione ai dati richiesti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 febbraio 2021) TikTok non è (più) il social del momento. Ora c’è. Per chi non lo sapesse, si tratta di una nuova piattaforma dove si parla, e basta. Non ci sono foto né video, e nemmeno una chat: su, l’app di cui tutti parlano, esistono delle stanze dove puoie parlare (o ascoltare). Nato ad aprile nella Silicon Valley, può già contare su un fondo di investimento da 100 milioni di dollari. Gli utenti sarebbero già 5 milioni in tutto il mondo (compresi Elon Musk e Mark Zuckerberg), ma crescono di ora in ora. Non tutti, però, sono riusciti a entrarci. Per poter accedere al mondo dinon basta scaricare l’applicazione, bensì è necessario avere un dispositivo iOs e ricevere un invito da parte di chi già ne fa parte. Così, è scattata una vera e propria “caccia all’invito”. Come fare per averne uno? C’è ...