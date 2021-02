Clochard trovato morto, da tempo seguito dai Servizi Sociali. Nosiglia: “Bisogna fare di più” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Era un 59enne senza fissa dimora di origini marocchine che vendeva fiori al mercato di via San Secondo l’uomo che è stato trovato morto questa mattina in un dehors di corso Re Umberto, in pieno centro cittadino. A dare l’allarme il proprietario che stava aprendo il locale e che ha visto il corpo senza vita riverso nel gazebo. Secondo le prime ricostruzioni la causa della morta sarebbe da imputare a motivi naturali. Mentre si apprende che il 59enne, Mostafa Hait Bella, era conosciuto da tempo dai Servizi Sociali della Città. “Una persona molto gentile, cordiale ed educato. Aveva problematiche di tipo sanitario” spiegano precisando che “conosceva le opportunità di accoglienza e frequentava saltuariamente alcuni Servizi diurni. Nonostante i ripetuti inviti, però, non accettava aiuti, ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 8 febbraio 2021) Era un 59enne senza fissa dimora di origini marocchine che vendeva fiori al mercato di via San Secondo l’uomo che è statoquesta mattina in un dehors di corso Re Umberto, in pieno centro cittadino. A dare l’allarme il proprietario che stava aprendo il locale e che ha visto il corpo senza vita riverso nel gazebo. Secondo le prime ricostruzioni la causa della morta sarebbe da imputare a motivi naturali. Mentre si apprende che il 59enne, Mostafa Hait Bella, era conosciuto dadaidella Città. “Una persona molto gentile, cordiale ed educato. Aveva problematiche di tipo sanitario” spiegano precisando che “conosceva le opportunità di accoglienza e frequentava saltuariamente alcunidiurni. Nonostante i ripetuti inviti, però, non accettava aiuti, ...

