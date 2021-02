Claudia Gusmano dall’Allieva alla serie Netflix “Guida astrologica per cuori infranti”

(Di lunedì 8 febbraio 2021) È stata annunciata oggi una nuovatratta dal romanzo, attrice siciliana classe ’85 si era già messa in mostra con laRai “L’Allieva” dove interpretava la non troppo simpatica dottoressa Erika. L’attrice ora diventa protagonista della, by, “per” (tratta dall’omonimo successo editoriale di Silvia Zucca) nuova produzione italiana, di cui sono rinviate le riprese creata e diretta da Bindu de Stoppani e co-diretta da Michela Andreozzi. Prodotta da Italian International Film – Gruppo Lucisano. Le riprese si svolgeranno a Torino con il contributo del Piemonte Film TV Fund e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. Al centro della storia Alice ...

