Cislago | danneggia barriera pedonale e scappa | incastrato dalla targa

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Hato unain pieno centro ed è fuggito via, ma grazie a un testimone è stato rintracciato e dovrà pagare i danni. E’ successo a, dove il “pirata” stava facendo manovra con un furgone in piazza Trieste: un errore e lo schianto contro la protezione in ferro, che ha in parte td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.