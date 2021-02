Cina: ambasciatore Ferrari, 'è importante per rilancio economico Italia' (Di lunedì 8 febbraio 2021) Milano, 8 feb. (Adnkronos) - La Cina sarà fondamentale per il rilancio della crescita economica Italiana. E' quanto ritiene l'ambasciatore Italiano in Cina, Luca Ferrari, intervenuto alla cerimonia dei China Awards organizzati dalla Fondazione Italia Cina e da Mf Milano Finanza. "Nell'ultimo trimestre - ha ricordato - la crescita dell'economia cinese ha registrato un'espansione del 6,5%, che ha portato l'anno in positivo, con una crescita del 2,3%. E' la crescita più bassa dal 1976 ma ha comunque un segno '+' davanti, mentre le altre grandi economie del mondo sono in recessione. La Cina è stata in grado di lottare". Per Ferrari, la Cina sta cambiando il suo approccio nei confronti del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Milano, 8 feb. (Adnkronos) - Lasarà fondamentale per ildella crescita economicana. E' quanto ritiene l'no in, Luca, intervenuto alla cerimonia dei China Awards organizzati dalla Fondazionee da Mf Milano Finanza. "Nell'ultimo trimestre - ha ricordato - la crescita dell'economia cinese ha registrato un'espansione del 6,5%, che ha portato l'anno in positivo, con una crescita del 2,3%. E' la crescita più bassa dal 1976 ma ha comunque un segno '+' davanti, mentre le altre grandi economie del mondo sono in recessione. Laè stata in grado di lottare". Per, lasta cambiando il suo approccio nei confronti del ...

