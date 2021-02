Cina: ambasciatore Ferrari, ‘è importante per rilancio economico Italia’ (Di lunedì 8 febbraio 2021) Milano, 8 feb. (Adnkronos) – La Cina sarà fondamentale per il rilancio della crescita economica italiana. E’ quanto ritiene l’ambasciatore italiano in Cina, Luca Ferrari, intervenuto alla cerimonia dei China Awards organizzati dalla Fondazione Italia Cina e da Mf Milano Finanza. “Nell’ultimo trimestre – ha ricordato – la crescita dell’economia cinese ha registrato un’espansione del 6,5%, che ha portato l’anno in positivo, con una crescita del 2,3%. E’ la crescita più bassa dal 1976 ma ha comunque un segno ‘+’ davanti, mentre le altre grandi economie del mondo sono in recessione. La Cina è stata in grado di lottare”. Per Ferrari, la Cina sta cambiando il suo approccio nei confronti del resto del mondo. “Ci troviamo davanti a una ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 8 febbraio 2021) Milano, 8 feb. (Adnkronos) – Lasarà fondamentale per ildella crescita economica italiana. E’ quanto ritiene l’italiano in, Luca, intervenuto alla cerimonia dei China Awards organizzati dalla Fondazione Italiae da Mf Milano Finanza. “Nell’ultimo trimestre – ha ricordato – la crescita dell’economia cinese ha registrato un’espansione del 6,5%, che ha portato l’anno in positivo, con una crescita del 2,3%. E’ la crescita più bassa dal 1976 ma ha comunque un segno ‘+’ davanti, mentre le altre grandi economie del mondo sono in recessione. Laè stata in grado di lottare”. Per, lasta cambiando il suo approccio nei confronti del resto del mondo. “Ci troviamo davanti a una ...

