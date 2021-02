Cia Due Mari lania l’allarme per istrici e cinghiali sulla SP13 fra Castellaneta e la marina

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Taranto. Non solo, ora l’integrità delle colture e l’incolumità degli automobilisti, nel Tarantino, è messa in pericolo anche dal proliferare degli. È quanto segnala la CIA Agricoltori Italiani Area Due(Taranto-Brindisi). Il problema sta diventando particolarmente gravoso ed evidentestrada provinciale 13 che collegana; l’arteria viaria in questione è spesso attraversata dadi oltre un quintale. «Si tratta di una strada con alti volumi di traffico», ha spiegato Vito Rubino, direttore provinciale di CIA Due; «Sarebbe ora di intervenire, prima che ci scappi il morto», ha aggiunto Pietro De Padova, presidente provinciale ...

SindroCass : Mi mancano due followers per arrivare a mille. Sì, 'peccato' che io le chiamo persone, e non vi esco niente anche se ci arrivo. Cia'. - AntonioDonatoPa : @assurdistan @gyn_lemon Ma il Presidente cià le tette che sembrano due gobbe di cammello attaccate sul petto e due… - CiaPuglia : Fauna selvatica, istrici e cinghiali sulla SP13 di Castellaneta (Ta) e nelle campagne #faunaselvatica #cinghiali… - giornalemionews : Cia Due Mari: «A Castellaneta, istrici e cinghiali sulla SP13» - elenaricci1491 : Cia Due Mari: «A #Castellaneta, istrici e cinghiali sulla SP13» -

Ultime Notizie dalla rete : Cia Due

Oltre Free Press

... storia di un signore della droga che è anche un agentesotto copertura , solo che non sa quale delleidentità è quella vera. Considerati i nomi coinvolti, ai quali aggiungiamo gli ...È quanto segnala laAgricoltori Italiani AreaMari Taranto - Brindisi . 'Il problema - sottolineano Vito Rubino e Pietro De Padova, direttore e presidente provinciale dell'organizzazione di ...Taranto. Non solo cinghiali, ora l’integrità delle colture e l’incolumità degli automobilisti, nel Tarantino, è messa in pericolo anche dal proliferare degli ...LUTTO - Se n'è andata a 94 anni, aveva accolto decine e decine di studenti e non solo. Durante la prima ondata con la sua famiglia inviò 10.800 mascherine nel capoluogo. Dario Marcolini, vicepresident ...