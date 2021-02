Ci sono molti film in lavorazione sul caso GameStop (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alla fine di gennaio i mercati finanziari, e in particolare Wall Street, erano stati colpiti da una grande e inedita frenesia riguardante alcuni titoli di aziende ritenute minori, come la catena di videogiochi GameStop, le cui azioni avevano guadagnato improvvisamente un valore altissimo (+1600% a un certo punto) grazie a un’operazione organizzata dagli utenti di Reddit, i quali avevano lucrato a discapito di grandi fondi d’investimento. Ora che il fenomeno sembra scemare, ma con numerosi riflessioni in campo sul mondo del brokeraggio dal basso, rimane una storia davvero bizzarra e rivoluzionaria, che ovviamente non ha tardato molto prima di attirare su di sé l’attenzione di Hollywood e dei suoi sceneggiatori. Tanto che i progetti in cantiere paiono molteplici. La prima a muoversi e a mostrare un interesse concreto è stata la casa di produzione Mgm che, già lo scorso ... Leggi su wired (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alla fine di gennaio i mercati finanziari, e in particolare Wall Street, erano stati colpiti da una grande e inedita frenesia riguardante alcuni titoli di aziende ritenute minori, come la catena di videogiochi, le cui azioni avevano guadagnato improvvisamente un valore altissimo (+1600% a un certo punto) grazie a un’operazione organizzata dagli utenti di Reddit, i quali avevano lucrato a discapito di grandi fondi d’investimento. Ora che il fenomeno sembra scemare, ma con numerosi riflessioni in campo sul mondo del brokeraggio dal basso, rimane una storia davvero bizzarra e rivoluzionaria, che ovviamente non ha tardato molto prima di attirare su di sé l’attenzione di Hollywood e dei suoi sceneggiatori. Tanto che i progetti in cantiere paiono molteplici. La prima a muoversi e a mostrare un interesse concreto è stata la casa di produzione Mgm che, già lo scorso ...

... ha documentato come almeno 133 tra funzionari governativi e politici e 14 attivisti, sono stati ... Lalla, che prima di trasferirsi in Myanmar ha lavorato molti anni in Asia per la catena alberghiera ...

Lunedì 8 febbraio Alfonso Signorini condurrà un nuovo appuntamento del serale del GfVip, e di argomenti da affrontare ce ne sono molti. Tra una sorpresa e l'altra verrà affrontato anche il caso Alda D'Eusanio; Alfonso Signorini farà chiarezza su quanto successo, ma senza la presenza in studio della giornalista. Dayane ...

Quali sono gli effetti del lockdown sul benessere psicologico dei lavoratori costretti a casa? Ecco i risultati di una ricerca, commissionata da LinkedIn, che ha indagato questo aspetto.

È innegabile che in questo periodo incerto e dettato da nuove modalità di consumo, l’e-commerce in Italia sta crescendo costantemente e mai come adesso sta dimostrando il suo ruolo indispensabile per ...

