Chiusi zona rossa, trovati casi di variante brasiliana. Parte lo screening di massa (Di lunedì 8 febbraio 2021) Chiusi è stata dichiarata zona rossa. Sono state identificate alcune mutazioni nel gene Spike del virus Sars-Cov-2 specifiche della variante brasiliana in alcuni campioni provenienti dal comune della provincia di Siena. I campioni sono stati analizzati nel laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese. I risultati, già condivisi con la Regione Toscana e l’Azienda Usl Toscana Sud Est, dovranno essere verificati e validati dall’Istituto Superiore di Sanità dove sono stati inviati i campioni. Chiusi e la variante brasiliana «La regione della Spike analizzata – spiega la professoressa Maria Grazia Cusi, direttore di Microbiologia e Virologia Aou Senese – corrisponde a quella riconosciuta dagli anticorpi ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 8 febbraio 2021)è stata dichiarata. Sono state identificate alcune mutazioni nel gene Spike del virus Sars-Cov-2 specifiche dellain alcuni campioni provenienti dal comune della provincia di Siena. I campioni sono stati analizzati nel laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese. I risultati, già condivisi con la Regione Toscana e l’Azienda Usl Toscana Sud Est, dovranno essere verificati e validati dall’Istituto Superiore di Sanità dove sono stati inviati i campioni.e la«La regione della Spike analizzata – spiega la professoressa Maria Grazia Cusi, direttore di Microbiologia e Virologia Aou Senese – corrisponde a quella riconosciuta dagli anticorpi ...

