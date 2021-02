Chiara Ferragni: la nuova cameretta di Leo un disastro (Di lunedì 8 febbraio 2021) Leone, si appresta a diventare “grande”, a breve sarà il primogenito e di suoi “tre anni” cominciano a farsi sentire tanto che Chiara e Fedez hanno deciso di regalargli una nuova camera che è stata realizzata dopo studio di architetti. Una “royal room”, elegantissima, con letto e divano con baldacchini, ed ecco che i fan apprezzano, e premiano il nuovo arredamento con quasi un milione di like. Mamma Ferragni Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 8 febbraio 2021) Leone, si appresta a diventare “grande”, a breve sarà il primogenito e di suoi “tre anni” cominciano a farsi sentire tanto chee Fedez hanno deciso di regalargli unacamera che è stata realizzata dopo studio di architetti. Una “royal room”, elegantissima, con letto e divano con baldacchini, ed ecco che i fan apprezzano, e premiano il nuovo arredamento con quasi un milione di like. MammaArticolo completo: dal blog SoloDonna

