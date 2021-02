Chiama per la Clerici e risponde Magalli, che imbarazzo per I Fatti Vostri (Video) (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tutti vogliono giocare con Antonella Clerici ma qualcuno si ritrova su Rai 2 con Giancarlo Magalli e I Fatti Vostri. Un simpatico Video (lo trovate in basso) che sta facendo sorridere tutti mostra quello che è accaduto questa mattina durante uno dei giochi proposti da Magalli e I Fatti Vostri. Tutti in attesa della nuova concorrente da casa e la telespettatrice è la signora Angela. La signora deve scegliere la casella giusta ma al telefono resta un attimo interdetta e dopo la pausa di silenzio chiede di che gioco si tratta, quale sia il programma in cui è intervenuta. “Ma che gioco è quello dei Fatti Vostri?” chiede Angela e Giancarlo risponde che è ovvio, mica ha Chiamato ad Antonella ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tutti vogliono giocare con Antonellama qualcuno si ritrova su Rai 2 con Giancarloe I. Un simpatico(lo trovate in basso) che sta facendo sorridere tutti mostra quello che è accaduto questa mattina durante uno dei giochi proposti dae I. Tutti in attesa della nuova concorrente da casa e la telespettatrice è la signora Angela. La signora deve scegliere la casella giusta ma al telefono resta un attimo interdetta e dopo la pausa di silenzio chiede di che gioco si tratta, quale sia il programma in cui è intervenuta. “Ma che gioco è quello dei?” chiede Angela e Giancarloche è ovvio, mica hato ad Antonella ...

