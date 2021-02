Chi sono i ministri tecnici del governo Draghi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ci sarebbe una Quota Draghi per blindare alcune poltrone nel nuovo esecutivo, spiega Tommaso Ciriaco su Repubblica. Riservati a figure tecniche sarebbero il ministero dell’Economia, quello dell’Interno e quello della Giustizia. Ma anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento e il sottosegretario alla Presidenza. Un modo per evitare di mettere sul tavolo altra carne al fuoco e lasciare fuori dalle tensioni con i partiti dossier importanti. Se tutte le forze invocano un governo politico sembra tramontare l’ipotesi di vedere i leader dei partiti sedersi in CdM. No a Salvini e a Zingaretti dunque. Sì ai numeri due, come ad esempio Giorgetti che potrebbe finire allo Sviluppo. Ma solo se Gualtieri restasse all’Economia, dove però si vocifera potrebbe arrivare il direttore generale di Bankitalia Daniele Franco. La composizione del ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ci sarebbe una Quotaper blindare alcune poltrone nel nuovo esecutivo, spiega Tommaso Ciriaco su Repubblica. Riservati a figure tecniche sarebbero il ministero dell’Economia, quello dell’Interno e quello della Giustizia. Ma anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento e il sottosegretario alla Presidenza. Un modo per evitare di mettere sul tavolo altra carne al fuoco e lasciare fuori dalle tensioni con i partiti dossier importanti. Se tutte le forze invocano unpolitico sembra tramontare l’ipotesi di vedere i leader dei partiti sedersi in CdM. No a Salvini e a Zingaretti dunque. Sì ai numeri due, come ad esempio Giorgetti che potrebbe finire allo Sviluppo. Ma solo se Gualtieri restasse all’Economia, dove però si vocifera potrebbe arrivare il direttore generale di Bankitalia Daniele Franco. La composizione del ...

