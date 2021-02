Chi è Alice Peroni, la figlia della famosa cantante Syria? (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ecco chi è Alice Peroni, figlia d’arte anche lei ha fatto il suo debutto nel mondo della musica Alice Peroni è nota per essere la figlia della famosa cantante Syria e del deejay Pier Paolo Peroni. Come i suoi genitori anche lei si sta facendo spazio nel mondo della musica. La giovane ragazza è nata l’1 ottobre 2001, la madre Syria nel 2003 le dedicò una speciale canzone scritta quando era incinta, il titolo è Lettera ad Alice. La Peroni è figlia d’arte, probabilmente è per questo che ha manifestato la sua grande passione per la musica sin da quando era ancora una ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ecco chi èd’arte anche lei ha fatto il suo debutto nel mondomusicaè nota per essere lae del deejay Pier Paolo. Come i suoi genitori anche lei si sta facendo spazio nel mondomusica. La giovane ragazza è nata l’1 ottobre 2001, la madrenel 2003 le dedicò una speciale canzone scritta quando era incinta, il titolo è Lettera ad. Lad’arte, probabilmente è per questo che ha manifestato la sua grande passione per la musica sin da quando era ancora una ...

