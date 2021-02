Che Tempo che Fa, boom di ascolti con Barack Obama. Quanto è costato? Niente (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’ospita di Barack Obama favorisce il boom di ascolti di “Che Tempo che fa“ incollando allo schermo 3.543.000 telespettatori con il 13.2% di share (anteprima all’8,9% e il tavolo al 9%), l’intervista con l’ex presidente degli Stati Uniti ha sfiorato i 5 milioni di spettatori con picchi del 17% di share. Record stagionale per la trasmissione condotta da Fabio Fazio che porta a casa un vero e proprio colpaccio superando sul fronte auditel anche “Live Non è la D’Urso”: in sovrapposizione dalle 21.18 alle 00.10 Rai3 ha ottenuto 2.577.000 telespettatori con l’11,4% mentre Canale 5 è stata vista da soli 2.343.000 con il 10,3%. Pubblico extra e pregiato, con Rai1 stabile con il successo di “Mina Settembre“, la fiction con Serena Rossi anche ieri ha conquistato 6.2 milioni di spettatori con quasi il 25% di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’ospita difavorisce ildidi “Cheche fa“ incollando allo schermo 3.543.000 telespettatori con il 13.2% di share (anteprima all’8,9% e il tavolo al 9%), l’intervista con l’ex presidente degli Stati Uniti ha sfiorato i 5 milioni di spettatori con picchi del 17% di share. Record stagionale per la trasmissione condotta da Fabio Fazio che porta a casa un vero e proprio colpaccio superando sul fronte auditel anche “Live Non è la D’Urso”: in sovrapposizione dalle 21.18 alle 00.10 Rai3 ha ottenuto 2.577.000 telespettatori con l’11,4% mentre Canale 5 è stata vista da soli 2.343.000 con il 10,3%. Pubblico extra e pregiato, con Rai1 stabile con il successo di “Mina Settembre“, la fiction con Serena Rossi anche ieri ha conquistato 6.2 milioni di spettatori con quasi il 25% di ...

