Che delirio! Anche i gilet arancioni vogliono stare al governo con Draghi

NicolaPorro : ?? Sovranisti divisi su #Draghi, le lodi pericolose all’ex capo della Bce, il delirio della #VonderLeyen e… - borghi_claudio : Volete il marker dei cretini? Quelli che pensano che io abbia dei problemi con il far nascere un governo che potreb… - matteograndi : Se fosse vero che il Paese è “freezato” perché Italia Viva voleva 2 ministeri in più e si andrà a un Conte Ter, qua… - jcatfl : @aAnnanka ??poverina. Nella mia città, senza casco a zig Zag sui marciapiedi e nel traffico, beh, che ce lo dico a fare...un delirio. - IRANinVATICAN : RT @it_Khamenei: L’#America è in declino e ciò terrorizza i suoi alleati nella regione. Il delirio dei capi del regime #sionista è dovuto a… -

Ultime Notizie dalla rete : Che delirio

...chiede un incontro all'ex presidente della Bce: 'Draghi ha preparazione professionale, è un uomoha ricoperto incarichi in cui ha ottenuto risultati. Dobbiamo ammetterlo: Draghi ha operato ...... The Weeknd, per le norme di sicurezza antiCovid, ha dovuto iniziare la sua performance fuori dal campo di gioco e non circondato tradizionalmente da una folla di fan in. The Weeknd,...Draghi piace anche ll movimento dei gilet arancioni. A dirlo in una conferenza stampa di presentazione della manifestazione prevista a Milano sabato prossimo è il generale Antonio Pappalardo, che chie ...Le nuove trame americane della soap Beautiful: Thomas viene operato d'urgenza al cervello e la situazione sarà critica.